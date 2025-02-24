Іспанія

Талант Барселони міг зазнати пошкодження в поєдинку Ла Ліги з Лас-Пальмасом.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо стану здоров'я правого вінгера Ламіна Ямала.

Лас-Пальмас — Барселона 0:2 Відео голів та огляд матчу 22.02.2025

У поєдинку з Лас-Пальмасом минулої суботи 17-річний іспанець отримав сильний удар по нозі, пізніше опублікувавши в соцмережі фотографію із закривавленим носком. Наразі невідомо, чи допоможе гравець "блаугранас" у першому, домашньому матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко.

"Потрібно почекати 24 години, щоб зрозуміти, чи буде він доступний і я дуже сподіваюся на це", — цитує Фліка журналіст Фабріціо Романо.

На рахунку Ямала 11 голів і 16 асистів у 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Раніше талант заявив, що Флік — один із найкращих тренерів, з якими він працював.

Поєдинок Барселона — Атлетіко відбудеться завтра, 25 лютого, розпочавшись о 22:30 за Києвом.