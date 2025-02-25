Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Іспанії, що відбувся 25 лютого 2025 року.
Барселона — Атлетіко, Getty Images
25 лютого 2025, 23:39
Барселона в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25 приймає Атлетіко.
Гості швидко вийшли вперед завдяки голу Хуліана Альвареса й подвоїли свою перевагу зусиллями Антуана Грізманна. Однак, господарі поля встигли ще до перерви повністю перевернути гру, завершивши перший тайм із рахунком 3:2.
Гол Хуліана Альвареса, 0:1, 1 хвилина:
Гол Антуана Грізманна, 0:2, 6 хвилина:
Гол Педрі, 1:2, 19 хвилина:
Гол Пау Кубарсі, 2:2, 21 хвилина:
Гол Іньїго Мартінеса, 3:2, 41 хвилина: