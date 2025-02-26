Іспанія

Керманич Барселони прокоментував нічию проти Атлетіко.

Напередодні каталонська Барселона в першому півфіналі Кубка Іспанії зіграла внічию проти мадридського Атлетіко на власному полі.

Барселона — Атлетіко 4:4 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Я попереджав команду, що не можна марнувати гольові моменти в такій грі. Я розчарований результатом, тому що бачив, як ми грали після пропущених двох голів. Ми створили дуже багато нагод. Але на останніх хвилинах ми дозволили суперникам занадто багато.

У нас були шанси на перемогу, тому зараз ми повинні поговорити з командою про пропущені голи. Ми повинні виправити помилки. Команда дуже молода, є багато можливостей для вдосконалення.

Я розчарований результатом, але задоволений тим, як ми грали. Але таких пропущених голів не може бути. Суперник грав дуже добре. Ми грали проти хорошої, сильної команди. Ми домінували впродовж 80 хвилин. Я задоволений. Думаю, що вболівальники отримали задоволення. Ми не викинули білий рушник і зможемо перемогти на полі суперників.

Ми повинні працювати, у нас дуже молода команда. Суперники забили нам чотири голи, і це занадто багато для нас.

Це була яскрава кубкова гра, і саме тому всім подобається ці змагання. У Атлетіко фантастична команда. У останні кілька хвилин ми не дуже добре захищались. Я не міг повірити, що ми пропустили четвертий гол, і ми повинні поговорити про це з командою. Важливо, щоб команда була впевненою в собі. Ми повинні бути позитивно налаштовані.

Якщо ти тренуєшся на високому рівні, ти показуєш це в матчі. Якщо ти тренуєшся на 70%, ти не захищаєшся на 100%. Якість тренувань дуже хороша. Я дуже задоволений багатьма речами. Я задоволений на 95%, але чотири пропущених голи — це забагато", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 2 квітня.