Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував нічию проти Барселони.

Напередодні мадридський Атлетіко в першому півфіналі Кубка Іспанії зіграла внічию проти каталонської Барселони на власному полі.

Барселона — Атлетіко 4:4 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Команда, незважаючи на різні моменти матчу, працювала рішуче і впевнено. Із величезним духом суперництва. Коли рахунок став 2:2, це поставило нас у дуже незручне становище, вони почали подавати ці кутові за одним і тим самим сценарієм. Ми погано проти цього захищались.

За рахунку 3:2 суперники грали краще, але після замін ми пожвавились. Я в захваті від цього духу суперництва. Це й досі відкрита дуель, у якій суперники мають свою перевагу, але й ми теж на щось здатні.

Поразка 2:4 проти такого суперника, як Барса, була в дуже важкою для подолання в майбутньому. Але нічия 4:4 знову вирівнює наші шанси. До 2 квітня ще багато часу, тож настане час подумати про те, що може статись.

Із заміною Де Пауля я думав, що облажався, але я розумів, що мені потрібна швидкість з Маркосом Льоренте в центрі поля, і що Корреа дасть нам цю рішучість у атаці. Серлот також.

Джуліано теж сьогодні зробив неймовірну роботу. Ліно вийшов дуже добре, і команда відчула себе більш комфортно. Відчувалось, що ми можемо навіть перемогти. Дуже складний суперник, але у нас є наші засоби досягати успіху", — заявив аргентинський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 2 квітня.