Іспанія

Півзахисник Барселони прокоментував нічию проти Атлетіко.

Каталонська Барселона напередодні в першому півфіналі Кубка Іспанії зіграла внічию проти мадридського Атлетіко на власному полі.

Барселона — Атлетіко 4:4 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Педрі прокоментував виступ власної команди.

"Це правда, що це був не найгірший із можливих результатів, але коли ти ведеш 4:2 за ходом гри, то складно йти з поля за нічийного рахунку. Це вже траплялось із нами в Ла Лізі, ми пропустили на останніх хвилинах, і ми зробимо це знову.

Ми повинні вчитись на таких речах. Особливо володінню м'ячем — не варто вибивати його настільки часто вперед, наприклад. Це ті речі, яким ми повинні навчитись, але є ще другий матч, і ми будемо викладатись на повну.

У обох матчах проти Атлетіко в цьому сезоні ми провели чудову гру. Сьогодні все починалось із важкого удару, і ці два голи вплинули на нас, але я візьму відповідальність на себе. Ми грали дуже добре, але коли ми ведемо в рахунку, ми повинні бути спокійнішими.

Зрозуміло, що ми будемо викладатись на повну у матчі-відповіді. Коли ми граємо добре, нас дуже важко перемогти. Другий матч буде важким, тому що Атлетіко завжди пресингує, а тим паче — на своєму полі", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 2 квітня.