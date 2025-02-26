Іспанія

Вихованець клубу й надалі виступатиме за "кажанів".

Іспанський центральний захисник польського походження Ярек Гасеровські є вихованцем Валенсії і розпочав виступи за основну команду в минулому сезоні.

Нині ж 20-річний виконавець продовжує боротьбу за місце в стартовому складі "кажанів", однак за ним пильно спостерігають і більш імениті клуби Європи.

Оскільки Валенсія й досі бореться за виживання в "елітному" дивізіоні, усі ці зайві трансферні історії їй наразі непотрібні, а отже клуб вирішив зняти питання щодо контракту з власних вихованцем, який мав завершитись улітку цього року.

Сторони домовились продовжувати взаємини ще впродовж двох сезонів — до літа 2027 року.

У поточній кампанії на рахунку Гасеровські 18 матчів.