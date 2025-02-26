Іспанія

"Блаугранас" вкотре постраждали від норвезького виконавця.

Гол центрального нападника Александера Серлота приніс Атлетіко виїзну нічию з Барселоною в першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії-2024/25.

Барселона — Атлетіко 4:4 Відео голів та огляд матчу 25.02.2025

Для 29-річного норвежця це була сьома в його кар'єрі зустріч із "блаугранас". У кожній із п'яти останніх він відзначився голом.

"Навіть коли я прокинувся вранці, просто знав, що заб'ю", — цитує слова Серлота після матчу журналіст Фабріціо Романо.

Александер перебрався до "рохібланкос" влітку 2024 року. Тоді Вільярреал отримав за нього 32 млн євро.

На рахунку нападника 13 голів і два асисти в 34-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.