"Блаугранас" вкотре постраждали від норвезького виконавця.
Александер Серлот, Getty Images
26 лютого 2025, 15:21
Гол центрального нападника Александера Серлота приніс Атлетіко виїзну нічию з Барселоною в першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії-2024/25.
Барселона — Атлетіко 4:4 Відео голів та огляд матчу 25.02.2025
Для 29-річного норвежця це була сьома в його кар'єрі зустріч із "блаугранас". У кожній із п'яти останніх він відзначився голом.
"Навіть коли я прокинувся вранці, просто знав, що заб'ю", — цитує слова Серлота після матчу журналіст Фабріціо Романо.
Александер перебрався до "рохібланкос" влітку 2024 року. Тоді Вільярреал отримав за нього 32 млн євро.
На рахунку нападника 13 голів і два асисти в 34-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.