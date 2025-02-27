Іспанія

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Нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду може стати мажоритарним акціонером іспанської Валенсії. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, продати акції клубу Роналду має намір нинішній власник клубу Пітер Лім, який є близьким другом футболіста, а також партнером у кількох компаніях та власником іміджевих прав португальця.

Зазначається, що Лім хоче завершити продаж акцій до кінця цього сезону, а сам Роналду зацікавлений у придбанні команди. Крім того, частину витрат можуть покрити саудівські інвестиційні фонди, пов'язані з королівською родиною.