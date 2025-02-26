Іспанія

Ключовий футболіст "басків" отримав травму в матчі Ла Ліги.

Півзахисник Атлетіка Оян Сансет не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний іспанець отримав травму в минулому матчі іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда (7:1), коли він вимушено залишив поле на 68 хвилині.

Після медичного обстеження у футболіста виявили ушкодження м'язів правого стегна середньої тяжкості. Терміни відновлення не уточнюються, але, за інформацією ЗМІ, він може пропустити кілька тижнів.

У нинішньому сезоні Сансет провів 26 матчів, у яких забив 14 голів та віддав три асисти.

Після 25 турів Атлетік набрав 48 очок і посідає четверте місце в іспанській Ла Лізі.