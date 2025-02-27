Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Іспанії, що відбувся 26 лютого 2025 року.

Мадридський Реал у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25 у гостях у баскського Реала Сосьєдад здобув мінімальну перемогу.

Гол Ендріка посеред першого тайму вирішив долю зустрічі, тоді як у подальшому український воротар "бланкос" Андрій Лунін кілька разів рятував для своєї команди цей переможний результат.

Матч-відповідь у Мадриді заплановано на 1 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал у рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Реал Сосьєдад — Реал 0:1

Гол: Ендрік, 19

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Елустондо, 77), Муньйос (Лопес, 85) — Кубо, Субіменді, Мендес — Оярсабаль (Оскарссон, 77), Сучич (Марін, 66), Барренечеа (Беккер, 63).

Реал: Лунін — Асенсіо (Васкес, 46), Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Беллінгем, Камавінга (Менді, 88) — Гюлер (Родріго, 84), Ендрік (Алаба, 72), Вінісіус (Діас, 84).

Попередження: Асенсіо, Васкес