Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Іспанії, що відбувся 26 лютого 2025 року.
Реал Сосьєдад — Реал, Getty Images
27 лютого 2025, 08:05
Мадридський Реал у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25 у гостях у баскського Реала Сосьєдад здобув мінімальну перемогу.
Гол Ендріка посеред першого тайму вирішив долю зустрічі, тоді як у подальшому український воротар "бланкос" Андрій Лунін кілька разів рятував для своєї команди цей переможний результат.
Матч-відповідь у Мадриді заплановано на 1 квітня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал у рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2024/25:
Реал Сосьєдад — Реал 0:1
Гол: Ендрік, 19
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Елустондо, 77), Муньйос (Лопес, 85) — Кубо, Субіменді, Мендес — Оярсабаль (Оскарссон, 77), Сучич (Марін, 66), Барренечеа (Беккер, 63).
Реал: Лунін — Асенсіо (Васкес, 46), Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Беллінгем, Камавінга (Менді, 88) — Гюлер (Родріго, 84), Ендрік (Алаба, 72), Вінісіус (Діас, 84).
Попередження: Асенсіо, Васкес