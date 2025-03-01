Молодий іспанець влітку може піти на підвищення.
Жоан Гарсія, getty images
01 березня 2025, 10:23
Барселона та лондонський Арсенал виявляють інтерес до воротаря Еспаньйола Жоана Гарсії. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, Еспаньйол не хоче продавати 23-річного іспанського голкіпера, тому наполягатимуть, щоб зацікавлений клуб виплатив суму відступних у розмірі 30 млн. євро.
Зазначається, що "каноніри" хотіли підписати Гарсію минулого літа, проте його клуб не влаштувала пропозиція Арсеналу.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Жоан Гарсія провів за Еспаньйол 25 матчів, пропустив 36 голів та 4 рази відіграв "на нуль".