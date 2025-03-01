Іспанія

Молодий іспанець влітку може піти на підвищення.

Барселона та лондонський Арсенал виявляють інтерес до воротаря Еспаньйола Жоана Гарсії. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, Еспаньйол не хоче продавати 23-річного іспанського голкіпера, тому наполягатимуть, щоб зацікавлений клуб виплатив суму відступних у розмірі 30 млн. євро.

Зазначається, що "каноніри" хотіли підписати Гарсію минулого літа, проте його клуб не влаштувала пропозиція Арсеналу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Жоан Гарсія провів за Еспаньйол 25 матчів, пропустив 36 голів та 4 рази відіграв "на нуль".