Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано - Севілья, Getty Images
01 березня 2025, 19:25
У рамках чергового туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Севілью.
Команди обмінялися голами і переможця так і не виявили — 1:1.
Райо Вальєкано — Севілья 1:1
Голи: Раціу, 55 - Лукебакіо, 81
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін (Ернандес, 35), Лежен, Чаваррія — Ембарба (Балліу, 70), Діас (Гумбау, 70), Сісс, Гарсія — Нтека (Гвардіола Наварро, 26), Трехо (Валентін, 70)
Севілья: Нюланд — Кармона (Еджуке, 69), Баде, Салас, Педроса — Санчес, Соу (Агуме, 76), Ньїгес — Лукебакіо, Ромеро (Ідумбо Музамбо, 76), Варгас (Сусо, 90)
Попередження: Гумбау.