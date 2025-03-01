Іспанія

"Матрацники" мали всі шанси пропустити в другому таймі.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Атлетік.

Господарі зуміли здолати гостей завдяки голу Хуліана Альвареса на 66-й хвилині гри.

Зазначимо, що Атлетік мав низку нагод, особливо в другому таймі, коли м'яч після ударів гравців гостей влучав у поперечину.

Атлетіко - Атлетік 1:0

Гол: Альварес, 66

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Льоренте, 58), Де Пауль, Барріос, Ліно (Галлагер, 59) — Грізманн (Корреа, 63), Серлот (Х. Альварес, 59)

Атлетік: Сімон — Горосабель (Де Маркос, 77), Вівіан, Є. Альварес, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 64), Хаурегісар (Весга, 86) — Н. Вільямс, Гомес (Гурусета, 63), І. Вільямс — Беренгер (Саннаді, 77)

Попередження: Серлот, Х. Альварес — Галаррета, Горосабель.