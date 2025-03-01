Гол і асист Циганкова дозволили Жироні уникнути поразки від Сельти.

Результативна зв'язка українця та Янгеля Еррери принесла каталонцям один пункт в актив.

Огляд матчу

Жирона — Сельта 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 -  Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен)

Жирона: Гассаніга — Лопес (Мело, 54), Крейчі, Блінд — Мартін, Еррера, Ромеу (Мартін, 54), Гутьєррес — Циганков (Аспрілья, 85), Хіль (Порту, 85) — Міовські

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба (Жаїлсон, 85), Мінгеса — Сведберг (Гонсалес Мартінес, 17), Лосада (Лопес, 69) — Дуран (Іглесіас, 69).