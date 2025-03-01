Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 березня 2025 року.
Сельта - Жирона, Getty Images
01 березня 2025, 23:18
Гол і асист Циганкова дозволили Жироні уникнути поразки від Сельти.
Результативна зв'язка українця та Янгеля Еррери принесла каталонцям один пункт в актив.
Огляд матчу:
Жирона — Сельта 2:2
Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 - Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен)
Жирона: Гассаніга — Лопес (Мело, 54), Крейчі, Блінд — Мартін, Еррера, Ромеу (Мартін, 54), Гутьєррес — Циганков (Аспрілья, 85), Хіль (Порту, 85) — Міовські
Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Моріба (Жаїлсон, 85), Мінгеса — Сведберг (Гонсалес Мартінес, 17), Лосада (Лопес, 69) — Дуран (Іглесіас, 69).