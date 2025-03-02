Сенсайційна перемога севільської команди.
Мануель Пеллегріні, getty images
02 березня 2025, 09:25
Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні висловився після переможного матчу 26-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом (2:1). Цитує чилійського фахівця AS.
"Дуже задоволений, але не тільки через перемогу, а тому що команда залишилася вірною своєму стилю. Ми вийшли за перемогою, створили більше моментів, і мене дуже тішить характер та робота команди.
У перші 15 хвилин ми добре перекривали зони, але не йшли активно у відбір, занадто швидко втрачали м'яч. З цього моменту гра стала нашою. Обидва опорні півзахисники провели чудовий матч.
Я бачив Бетіс, який прагнув показати свою гру, а не тільки здобути позитивний результат. Перші 15 хвилин були рівними, але потім, вважаю, ми перевершили Реал та заслужено перемогли.
Індивідуальна форма гравців завжди важлива. Іско показує високий рівень, заряджає команду своєю технікою та самовіддачею. Я задоволений кількістю створених моментів і тим, як мало моментів ми дозволили створити Реалу", — сказав Пеллегріні.
Наразі Бетіс посідає шосте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від зони ЛЧ на десять очок.