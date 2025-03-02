Іспанія

Сенсайційна перемога севільської команди.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні висловився після переможного матчу 26-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом (2:1). Цитує чилійського фахівця AS.

"Дуже задоволений, але не тільки через перемогу, а тому що команда залишилася вірною своєму стилю. Ми вийшли за перемогою, створили більше моментів, і мене дуже тішить характер та робота команди.

У перші 15 хвилин ми добре перекривали зони, але не йшли активно у відбір, занадто швидко втрачали м'яч. З цього моменту гра стала нашою. Обидва опорні півзахисники провели чудовий матч.