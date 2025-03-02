Іспанія

Іспанець провів шикарний матч проти колишньої команди.

Півзахисник Бетіса Іско Аларкон прокоментував перемогу над мадридським Реалом (2:1) в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Я мертвий, вичавлений до межі. Перемоги даються дуже важко, тим паче проти Реала, у якого мільйонні ресурси.

Ми почали гру не зібраними, тому нам доводилося непросто. У середині матчу команда зробила крок вперед. Потрібно продовжувати в тому ж дусі, але не задирати носа.

У них найкращі гравці у світі. Величезна майстерність та швидкість. Без роботи всієї команди це було б неможливо.

На стадіоні була моя дружина. Я знімаю невеликий документальний фільм про своє відновлення після травми. Також я зробив жест у бік вболівальників Реала, бо вдячний їм за те, що вони допомогли мені здійснити мрії, які є у кожної дитини. Реал завжди буде в моєму серці", — заявив Іско.

Наразі Бетіс посідає шосте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від зони ЛЧ на десять очок.