Іспанія

Мінімальна перемога "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після матчу 26-го туру іспанської Ла Ліги з Атлетік Більбао (1:0). Його слова наводить Marca.

"Перше місце? Важливим є те, як закінчиться сезон. Ми проходимо довгий шлях, на якому виникає безліч ситуацій, і команда намагається вирішити їх найкращим чином. Ми намагаємося бути командою та зростати.

Альварес? Коли його трансфер відбувся, ми були дуже раді, тому що це незвичайний гравець, такими ж свого часу були Суарес та Вілья. Такі гравці мають дар, вони особливі. Мені подобається його скромність, те, як він працює, підсилює лівий фланг або чекає на лавці виходу на поле", — заявив Сімеоне.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко може купити Ковачича.