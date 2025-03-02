Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 березня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у "атлетичному" дербі в рамках 26 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобув мінімальну перемогу над баскським Атлетіком (1:0).

Єдиний та переможний м'яч для команди Дієго Сімеоне забив посеред другого тайму Хуан Альварес.

До та після цього ми спостерігали за грою двох рівних команд, із певною перевагою гостей у плані атаки після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Атлетік у рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко — Атлетік 1:0

Гол: Альварес, 66

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Льоренте, 58), Де Пауль, Барріос, Ліно (Галлагер, 59) — Грізманн (Корреа, 63), Серлот (Х. Альварес, 59)

Атлетік: Сімон — Горосабель (Де Маркос, 77), Вівіан, Є. Альварес, Берчіче — Галаррета (Прадос Діас, 64), Хаурегісар (Весга, 86) — Н. Вільямс, Гомес (Гурусета, 63), І. Вільямс — Беренгер (Саннаді, 77)

Попередження: Серлот, Х. Альварес — Галаррета, Горосабель.