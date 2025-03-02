Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 2 березня 2025 року.

Барселона розгромила Реал Сосьєдад та знову очолила таблицю Ла Ліги.

Команда Іманоля Альгуасіля й без того мала кадрові проблеми перед грою, а вилучення на початку першого тайму її фактично добило раніше за суперників.

Огляд матчу:

Барселона — Реал Сосьєдад 4:0

Голи: Ж. Мартін, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовські, 61



Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (Форт, 76), Кубарсі (Гарсія, 59), Ж. Мартін — Касадо, Педрі (де Йонг, 59) — Ямал, Ольмо (Фермін, 71), Рафінья (Ферран, 59) — Левандовські.



Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Траоре, 65), Елустондо, Субельдія, Лопес — Барренечеа (Маріезкуррена, 46), Субіменді (Турр'єнтес, 46), Оласагасті (Х. Мартін, 19), Гомес — Марін, Оскарссон (Муньйос, 76).



На 17-й хвилині був вилучений Арітц Елустондо (Реал Сосьєдад) (грубе порушення).