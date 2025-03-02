Іспанія

Третя поспіль нічия з рахунком 1:1 для підопічних Ягоби Аррасате.

Мальорка в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймала Алавес на Естаді Мальорка Сон Муа.

Господарі поля доволі швидко вийшли вперед завдяки дебютному голу Такуми Асано. У другому таймі Кіке Гарсія відновив паритет у зустрічі. Більше результативних ударів не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Мальорка з 36-ма очками йде восьмою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 23-ма заліковими балами перебуває на 18-й сходинці.

Мальорка — Алавес 1:1

Голи: Асано, 9 — К. Гарсія, 68

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Лато — Наварро (Морланес, 72), Маскарель (Ларін, 73), Дардер, Д. Родрігес (Пратс, 88) — Асано (Кошта, 65), Мурікі

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо, М. Санчес (Діарра, 82) — Бланко — Вісенте (Гевара, 81), Жордан (Гарсес, 81), Мартін, Аленья — К. Гарсія (Мартінес, 71)

Попередження: Аленья, Моуріньо