Іспанія

Бразильця зроблять найдорожчим футболістом світу.

У Саудівській Аравії готують нову пропозицію для лідера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Як пише As, влітку Віні спробують підписати до чемпіонату Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося, що бразилець може перейти до Аль-Ахлі або Аль-Хіляль, який попрощався із Неймаром.

За даними джерела, пропозиція для мадридського клубу становитиме 300 мільйонів євро. Футболісту запропонують контракт на один мільярд євро, які будуть розподілені на п'ять років, тобто футболіст зароблятиме 200 млн євро в рік.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн євро.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал 26 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач.