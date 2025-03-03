Іспанія

Зливи в Іспанії дуже потужні.

Матч 26-го туру іспанської Прімери між Вільярреалом та Еспаньйолем був перенесений через природний катаклізм. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Зазначається, що у місті Вільярреаль йдуть сильні дощі, саме через це було прийнято рішення перенести матч на інший час. Наразі точна дата матчу невідома.

Наразі Вільярреаль посідає 5 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В свою чергу Еспаньйол знаходить на 15 позицій в чемпіонаті Іспанії.