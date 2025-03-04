Президент Барси має амбітні плани.
Жоан Лапорта, Getty Images
04 березня 2025, 09:44
Президент Барселони Жоан Лапорт висловився про цінності клубу.
"Ми будуємо хорошу команду, настільки сильну, наскільки це можливо, і створюємо спадщину. Спадщина, яка виходить за межі титулів і надихає нові покоління мріяти про більше і грати з пристрастю.
У нашому світі, що змінюється, ми повинні пам'ятати про красу футболу, про красу справжнього стилю гри. Сила наших цінностей є вічною, вони не зміняться", – сказав президент Барси.
Раніше пдомлялось, що Барселона хоче продовжити контракт з Рафіньєю.