Іспанія

Капелло оцінив роль Анчелотті в адаптації Мбаппе у Реалі.

Колишній головний тренер Реала та Мілана Фабіо Капелло висловився щодо адаптації Кіліана Мбаппе в мадридському клубі після трансферу з ПСЖ.

"Анчелотті – найкращий тренер у світі, тому що він вміє керувати командою, розбирається у футболі, знає, як виводити гравців на поле та жертвує собою. Він допоміг Кіліану Мбаппе, це його заслуга.

Найважливіше для тренера – розуміти, що ти маєш, і знати, куди ти хочеш рухатися. Ти провалишся, якщо не розумієш цього, і Анчелотті чудово це знає.

Мбаппе – великий гравець. Йому знадобилося три місяці, щоби зрозуміти, що таке Реал. Багато хто критикував його, але вони нічого не розуміли і говорили дурниці, і тепер ми бачимо, що він видатний гравець дуже високого рівня", – сказав Капелло.

Наступний матч Реал проведе у вівторок, 4 березня — проти Атлетіко на своєму полі в Лізі чемпіонів.