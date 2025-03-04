Іспанія

Бразилець вдало стартував у клубі з Севільї.

Генеральний директор Бетіса Рамон Аларкон висловився щодо майбутнього орендованого в Манчестер Юнайтед правого вінгера Антоні.

До клубу Ла Ліги 25-річний бразилець приєднався в січні. "Зелено-білих" він представлятиме до кінця сезону-2024/25, тоді як права викупу орендна угода не передбачає.

"Днями Антоні сказав мені, що хоче залишитися ще на рік. Йому тут дуже комфортно, і він був здивований створеними для якнайшвидшої адаптації умовами", — цитує Аларкона Mundo Deportivo.

Зараз на рахунку Антоні три голи й два асисти в семи матчах усіх турнірів. Раніше капітан Бетіса Іско оцінив талант бразильця.