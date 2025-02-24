Іспанія

Іспанець похвалив бразильського таланта.

Півзахисник Бетісу Іско поділився думками про гру орендованого у Манчестер Юнайтед вінгера антоні.

"З ним легко грати, він дуже талановитий. Талант має служити команді.

Подивимося, чи зможемо зробити цей крок вперед, щоб потрапити до Європи", – сказав Іско в інтерв'ю RTV Betis.

Зараз на рахунку орендованого в Манчестер Юнайтед (до кінця поточної кампанії) бразильця три голи й два асисти в шести зустрічах усіх турнірів. Нагадаємо, що він претендує на звання найкращого гравця лютого в Ла Лізі.