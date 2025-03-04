Іспанія

Керманич "блаугранас" відмовився відповідати на питання, пов'язане з потенційним трансфером бразильця.

В останні кілька тижнів футбольні ЗМІ пов'язують зіркового нападника Сантоса Неймара з можливим поверненням до каталонської Барселони влітку 2025 року.

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік, відповідаючи на питання щодо потенційного підписання 33-річного бразильця, заявив, що не бере участі в трансферній політиці клубу.

"Це не моя робота. Я повністю зосереджений на іграх. Підписання нових гравців — це робота людей, які обіймають інші посади у клубі. Це не мої обов'язки", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий піти на значні фінансові поступки заради повернення в Барселону.