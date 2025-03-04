Іспанія

"Вершкові" придбали уругвайця влітку 2016 року.

Поєдинок Реал Мадрид — Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 є ювілейним для центрального півзахисника господарів поля Федеріко Вальверде.

Тепер на рахунку 26-річного уругвайця 300 матчів за "вершкових" у всіх турнірах. За даними Marca, у попередніх 299-ти гравець відзначився 29-ма голами й 28-ма асистами.

Зазначимо, що сьогодні Вальверде вийшов у стартовому складі Реала з капітанською пов'язкою на позиції правого захисника. На 4-й хвилині його гольова передача допомогла Родріго відкрити рахунок у поєдинку.

Федеріко придбали в Пеньяроля влітку 2016 року за 5 млн євро. Його контракт із мадридцями розраховано до кінця червня 2029-го.

Слідкуйте за зустріччю Реал Мадрид — Атлетіко в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.

Нагадаємо, нещодавно свій 300-й матч за "вершкових" провів і Вінісіус Жуніор.