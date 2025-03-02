Іспанія

Бразильцю лише 24 роки.

Матч 26-го туру іспанської Ла Ліги з Бетісом (1:2) став 300-м для вінгера Вінісіуса Жуніора у складі мадридського Реала.

Бразильський футболіст виступає за "королівський" клуб з літа 2018 року. За 300 матчів у всіх турнірах 24-річний Вінісіус забив 102 голи та зробив 76 результативних передач. Разом із Реалом Віні двічі вигравав Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, тричі ставав чемпіоном Іспанії і стільки ж разів перемагав у Суперкубку Іспанії.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 35 матчів, забив 17 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що саудівські клуби готові заплатити один мільярд євро за Вінісіуса.