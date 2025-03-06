Іспанія

Неймар хоче грати за Барселону.

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував чутки про можливе повернення в каталонський клуб бразильського нападника Неймара, який наразі виступає за Сантос. Цитує португальського функціонера Barca Times.

"Неймар перейде в Барселону, якщо економічна ситуація буде хорошою? Не думаю, що справа тільки в економічній стороні.

Я захоплююся Неймаром. У нас немає чітких планів на наступний сезон, є багато факторів. Неймар — великий гравець, але створення футбольної команди вимагає хорошого планування. Подивимося", — заявив Деку.