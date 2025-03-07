Іспанія

Поляк може залишитись в столиці Каталонії.

Голкіпер Барселони Войцех Щесни висловився про можливе продовження контракту з каталонським клубом.

Його нинішня угода з каталонцями розрахована до 30 червня 2025 року.

"Чи підпишу я новий контракт влітку? Нині я про це не думаю. Я зосереджений на матчах, хочу показати максимум у Барсі, а потім подивимося, що буде далі, коли настане слушний момент", – сказав Щесни.

Угода з 34-річним поляком розрахована до кінця цього сезону. Він дістався "блаугранас" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Нагадаємо, раніше Барселона на тривалий термін через травму втратила основного воротаря Марк-Андре тер Штегена.