Іспанія

Повернення на рідну арену затягується.

Барселона не зможе проводити домашні матчі на своєму стадіоні Камп Ноу до кінця цього сезону. Про це повідомляє Relevo.

Раніше рада директорів "блаугранас" називала кілька дат для потенційного повернення — кінець листопада, пізніше, лютий і, нарешті, травневе Ель Класіко. Однак зараз усе це залишилося лише на папері.

Барселона не повернеться на Камп Ноу як мінімум до жовтня цього року, хоча деякі джерела, які вже відвідали стадіон, припускають, що поєдинки "синьо-гранатових" зможуть проводитися не раніше січня 2026 року.

У клубі заявляють, що такі терміни не передбачені, але все залежатиме від того, якого прогресу вдасться досягти влітку. Монтаж покрівлі відкладено до літа 2026, коли буде зведено третій ярус. Будівництво зовнішньої конструкції йде добрими темпами, тому графік може бути змінений у будь-який момент.

Водночас, видання Sport повідомляє, що однією з причин є затримка будівництва VIP-лож, на підготовку яких піде не менше трьох місяців. З іншого боку, нещодавно розпочалося будівництво президентської ложі.

Однак є й інші причини, про які відомо вже кілька місяців, які мають структурний характер і необхідні для отримання всіх дозволів на проведення матчів за участю 60 000 глядачів.

Протягом сезону Барселона не зможе отримати план безпеки під час пожежі, затверджений пожежними службами. Без нього неможливо отримати дозвіл на проведення матчів із такою кількістю глядачів. Також є питання щодо планів евакуації.

Барселона пояснює, що має два попередні плани, схвалені пожежною бригадою, але остаточний ще не затверджений, оскільки він не може бути представлений до завершення першої фази робіт.

Той факт, що Барселона не повернеться на Камп Ноу цього сезону, призведе до відхилення бюджету в розмірі 28 млн євро, хоча це може бути компенсовано непередбаченими доходами, такими як продаж кількох гравців або призових від єврокубків.

Також зазначається, що Барселона вже звернулася до Ла Ліги з проханням провести перші три домашні матчі наступного сезону на виїзді.

Після 26 турів Барселона набрала 57 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на один бал та Реал на три пункти.