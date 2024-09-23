Іспанія

Німець отримав серйозне пошкодження.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штегер травмувався наприкінці 1-го тайму вчорашнього матчу Ла Ліги з Вільярреалом (5:1), невдало приземлившись після виходу на перехоплення навісу. Його забрали з поля на ношах.

Пресслужба каталонців повідомила, що у тер Штегена повністю розірвано сухожилля надколінка правого коліна. Голкіпера буде прооперовано сьогодні, про терміни відновлення стане відомо пізніше.

Diario Sport повідомляє, що німець може пропустити 8 місяців або навіть більше.

У цьому сезоні тер Штеген взяв участь у 6 матчах Ла Ліги.