Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 8 березня, розпочавшись о 22:00.

Барселона в рамках 27 туру іспанської Ла Ліги у домашньому матчі зустрінеться з Осасуною.

БАРСЕЛОНА — ОСАСУНА

Субота, 8 березня, 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітр — Матео Бускетс. Пряма трансляція на MEGOGO

Барселона не знає поразок у жодному турнірі з кінця грудня, і це може стати неймовірно успішним сезоном для каталонського гранда, який виглядає сильним у кожному із трьох турнірів, у яких він бере участь.

Справді, команда Дітера-Гансі Фліка очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 57 очок у 26 матчах, що дозволяє їй на одне очко випереджати Атлетіко та на три бали Реал Мадрид.

Барселона здобула шість перемог поспіль у чемпіонаті, включаючи перемогу над непоступливим Сосьєдадом (4:0) на минулих вихідних, при цьому цього року в Ла Лізі вони пропустили лише тричі, так що можна сказати, що характер проявляється не лише в атакуючих діях команди, а й в обороні.

"Блаугранас" вийдуть на цей матч після гостьової перемоги над Бенфікою (1:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, і команда Фліка має всі шанси вийти в наступний раунд найпрестижнішого єврокубкового турніру, вибивши "орлів" з Анатолієм Трубіним.

Барселона лідирує не лише у турнірній таблиці Ла Ліги, а й лідирує за кількістю забитих м'ячів, забивши 71 гол, а Роберт Левандовські очолює список бомбардирів, забивши 21 гол.

У Осасуни також є нападник, який проводить вражаючу кампанію: Анте Будімір, який забив 14 голів у чемпіонаті, що є третім показником після поляка та форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе (17).

Проте останнім часом "лос-рохільос" зазнають труднощів із перемогами: остання припала на початок лютого і з того часу Осасуна зіграла п'ять матчів, тричі зігравши внічию та двічі програвши.

Команда Вісенте Морено вийде на цей матч після нічиєї з Валенсією (3:3), але через останні невдачі вона опустилася на 11 місце у чемпіонаті. Проте Осасуна відстає всього на п'ять очок від шостого місця — Бетіса, і місце в Європі на наступний сезон ще не виключено, що було б величезним святом для скромного клубу.

Осасуна розраховує зробити дубль у Ла Лізі цього сезону проти Барселони, адже вона обіграла каталонський гранд у вересні (4:2) у першому колі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Мартін, Ф. Гарсія, Кубарсі, Кунде — Касадо, Лопес, Гаві — Ольмо, Ямал, Левандовські.

Осасуна: Еррера — Еррандо, Бойомо, Катена — Бретонес, Торро, Монкайола, Аресо — Р. Гарсія, Сарагоса — Будімір.

Не зіграють: Берналь, тер Штеген, Крістенсен, Бальде (?) — Орос.

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