Іспанія

Іспанець висловився про роботу в рідному клубі.

Колишній головний тренер Барселони Хаві оцінив свій період роботи в каталонському клубі. Його слова наводить France Football.

"Визнаю, я припустився кількох управлінських помилок. Відхід Бускетса змусив нас переосмислити стиль гри команди. Я вважав за краще грати в півзахисті з трьома атакувальними гравцями, але не завжди це був найкращий варіант.

Однак, якщо подивитися на мій послужний список, я включаю сюди і свій тренерський штаб, він дуже позитивний. Барселона переживала один із найгірших періодів у своїй історії, можливо, навіть гірший, ніж на початку тисячоліття.

Очікування були дуже високі через мою історію в Барселоні. Ймовірно, іноді мій глибокий емоційний зв'язок із клубом завдавав мені болю, часом я був занадто емоційний, але цей досвід став для мене справжнім уроком", — сказав Хаві.