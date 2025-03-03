Італія

Іспанець може повернутись до тренерської діяльності.

Колишній головний тренер Барселони Хаві може очолити Ювентус, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, керівництво туринського клубу розглядає Хаві як заміну Тіаго Мотти, якщо вони звільнять його через незадовільні результати.

У випадку, якщо Хаві очолить "стару синьйору", він хотів би підписати 21-річного Ферміна Лопеса.

Нагадаємо, Хаві перебуває без роботи після звільнення з Барселони в травні 2024 року.

Наразі Ювентус посідає 5-е місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 37 очок після 22 зіграних матчів.