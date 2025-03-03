Колишній головний тренер Барселони Хаві може очолити Ювентус, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, керівництво туринського клубу розглядає Хаві як заміну Тіаго Мотти, якщо вони звільнять його через незадовільні результати.

У випадку, якщо Хаві очолить "стару синьйору", він хотів би підписати 21-річного Ферміна Лопеса.

Нагадаємо, Хаві перебуває без роботи після звільнення з Барселони в травні 2024 року.
Наразі Ювентус посідає 5-е місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 37 очок після 22 зіграних матчів.