Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Вільярреал у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги мінімально поступився Алавесу з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий на 11 хвилині, а його автором став Мануель Санчес.

Також зазначимо, що з 58 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Антоніо Сівери.

До того ж на четвертій компенсованій хвилині червону картку отримав Антоніо Бланко, залишивши свою команду вдев'ятьох на 11 доданих хвилин.

Після 26 ігор Вільярреал набрав 44 очки і посідає п'яте місце в Ла Лізі, а Алавес має 26 балів після 27 матчів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Алавес — Вільярреал 1:0

Гол: Санчес, 11.

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо, Санчес (Діарра, 88) — Кабанес (Родрігес, 59), Бланко, Жордан (Гарсес, 67), Аленья — Мартін (Вісенте, 67), Гарсія (Вільялібре, 88).

Вільярреал: Конде — Фойт, Камбвала (Суарес, 90), Кошта, Кардона (Педраса, 71) — Піно (Комесанья, 86), Гує (Баррі, 71), Парехо, Баена (Б'юкенен, 90) — Пепе, Перес.

Попередження: Бланко, Діарра — Піно.

Вилучення: Сівера, 58, Бланко, 90+4.