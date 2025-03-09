Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 9 березня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Мадрид на власному полі зустрінеться з Райо Вальєкано.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 17:15. ЕСТАДІО САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСІСКО ХОСЕ ЕРНАНДЕС МАЕСО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридський Реал підходить до сьогоднішнього протистояння на тлі перемоги над Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, тоді як у минулому турі чемпіонату Іспанії "вершкові" зазнали невдачі в Севільї. Поступившись із рахунком 1:2 місцевому Бетісу колектив Карло Анчелотті дозволив вищезгаданим "рохібланкос" і Барселоні відірватися від себе на два й три очки відповідно.

Сьогодні "вершкові" будуть націлені на те щоб перервати свою серію без перемог над Райо Вальєкано, яка в грудні 2024-го досягла позначки в три матчі. Тоді, у результативному поєдинку першого кола поточної кампанії чемпіонату Іспанії на Естадіо де Вальєкас, команди не виявили сильнішого, поділивши очки (3:3). Повторити той успіх уже на виїзді підопічним Іньїго Переса буде вкрай нелегко.

Свою роль у цьому мають зіграти як відсутність одразу кількох важливих виконавців, так і впевнені виступи мадридського Реала в подібних матчах. Зокрема, в останніх десяти зустрічах із Райо Вальєкано на Естадіо Сантьяго Бернабеу місцева команда здобула дев'ять звитяг (різниця забитих-пропущених голів — 36:8), лише одного разу оступившись, зігравши внічию (0:0).

"Франхіррохос" набрали всього один заліковий бал в останніх трьох турах Ла Ліги, тижнем раніше не виявивши сильнішого в домашньому поєдинку з Севільєю (1:1). Проте, варто зауважити, що вони непогано виступають поза власним полем, маючи 17 очок за підсумками 13-ти таких матчів при всього десяти як забитих, так і пропущених голах.

За версією букмекерів, Реал Мадрид є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.31, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 10.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба, Ф. Гарсія — Модрич, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, А. Ернандес, Чаваррія — Сісс, П. Діас — Ембарба, Трехо, А. Гарсія — Гвардіола

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