Іспанія

Форвард басків прокоментував зірваний трансфер до Барселони.

Іспанський нападник Ніко Вільямс минулого літа був у полі зору каталонської Барселони й до останнього "блаугранас" сподівались викупити контракт гравця національної збірної Іспанії, однак той так і залишився виступати в складі "левів".

Нині 22-річний виконавець продовжує допомагати клубу здобувати результати як на внутрішній, так і на міжнародній аренах, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Атлетік — це моя сім'я. Зв'язок, який ми маємо всередині клубу, неймовірний. Я не думаю, що знайшов би таку атмосферу деінде. Минулого літа я ухвалив рішення, яке тоді вважав правильним, і я дуже ним задоволений зараз.

Ямал? Улітку, наприклад, я поїхав з ним у відпустку до Марбельї. Кожного разу, коли ми мали можливість поговорити, він завжди давав мені поради і навпаки. У нас хороші дружні стосунки, і, я сподіваюсь, на нас обох чекає велике майбутнє.

Мій дебют на Сан-Мамесі — це незабутній спогад. Я дуже хвилювався. Мій брат тоді все ще розминався. Я запитав його, чи мене справді покликали, бо не міг у це повірити. Це був момент, про який я завжди мріяв. Особливо прийти додому і побачити, як усі плачуть від радості.

Гол у фіналі Євро? Для мене це мрія, яка здійснилась. Просто зіграти у такому матчі — це вже неймовірно, а уявіть собі забити гол? Уся моя сім'я спостерігала за мною з Іспанії та на стадіоні. І ми це зробили! Це залишиться незабутнім спогадом.

Ми в Атлетіку знаємо, наскільки важливим для нас може бути фінал Ліги Європи цього року. Як команда, ми надзвичайно схвильовані, так само як і вболівальники. Правда полягає в тому, що зіграти фінал вдома було б чимось неймовірно особливим. Перемога у фіналі буде моментом, який я ніколи не забуду.

Виступати на європейських змаганнях — це завжди щось особливе. Атмосфера в Сан-Мамесі неймовірна. Я не відчував ніколи нічого подібного. Повний Сан-Мамес під гімн Ліги Європи — це неймовірно, а забивати голи вдома — одне з найкращих відчуттів", — заявив іспанський виконавець.

Ніко Вільямс у цьому сезоні зіграв уже 34 матчів, у яких забив шість голів та віддав сім гольових передач.