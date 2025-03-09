Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Сосьєдад - Севілья, Getty Images
09 березня 2025, 23:59
У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад на своєму полі приймав Севілью.
Гол Еджуке на 47-й хвилині гри став вирішальним — гості набрали три очки і піднялися на 10-те місце. Сосьєдад — 11-й.
Реал Сосьєдад — Севілья 0:1
Гол: Еджуке, 47
Реал Сосьєдад: Марреро — Арамбуру Мехіас (Траоре, 61), Субельдія, Агерд, Лопес — Марін, Турр'єнтес Імас (Субіменді, 61), Оласагасті Іміскос, Гомес (Кубо, 78) — Беккер, Оскарссон
Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Соу, Агуме, Ньїгес (Фернандес, 83) — Лукебакіо (Ідумбо Музамбо, 90), Ромеро (Санчес, 70), Еджуке
Попередження: Марін, Траоре — Локонга.