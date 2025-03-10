Український вінгер — традиційно у старті Жирони на черговий матч Ла Ліги.
Віктор Циганков, Getty Images
10 березня 2025, 21:25
У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушить у гості до Еспаньйола в одній з варіацій дербі Каталонії.
Тренерський штаб жиронців на чолі з Мічелом традиційно довірив місце в стартовому складі своєї команди на це протистояння вінгеру збірної України Віктору Циганкову.
СТАРТОВІ СКЛАДИ:
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас, Крал, Лосано, Гонсалес — Пуадо, Фернандес
Запасні: Фортуньйо, Техеро, Оліван, Гомес, Калеро, Агуадо, Еспосіто, Мілья, Шеддіра, Рока, Веліс
Жирона: Гассаніга — Мартін, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Мело, Мартін — Циганков, Міовські, Хіль
Запасні: Карлос, Крапивцов, Хуанпе, Франсес, Лопес, Ельмер Соліс Ромеро, Порту, ван де Бек, Аспрілья, Данжума, Місехой, Стуані
Матч Еспаньйол — Жирона пройде в понеділок, 10 березня, о 22:00 за київським часом.