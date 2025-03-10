Іспанія

В столиці Каталонії не хочуть повернення зіркового бразильця.

Спортивний директор Барселони Деку виключив можливість підписання контракту з нападником Сантоса Неймаром. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, існує кілька причин, через які португальський функціонер проти повернення 33-річного бразильського виконавця.

Насамперед, Деку вважає, що Неймар вже пройшов свій кар'єрний пік і він не в змозі підсилити "синьо-гранатових".

Також, в каталонському клубі побоюються, що бразильська зірка може негативно вплинути на роздягальню команди.

До того ж, раніше Неймар вже ухвалив рішення не продовжувати кар'єру в Барселоні та перейти до ПСЖ, і відтоді для бразильця двері "блаугранас" зачинені.