Іспанія

Іспанець переймається за атмосферу всередині команди.

Деякі гравці каталонської Барселони виступили проти повернення до клубу зіркового бразильця Неймара. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 33-річного бразильця не хочуть бачити в клубі молоді півзахисники "синьо-гранатових" Ламін Ямаль та Фермін Лопес. Обидва вважають, що перехід Неймара погано позначиться на гармонії в колективі та на результатах команди.

Зазначається, що низка футболістів Барселони вважає, що Неймар не зможе вписатися в систему наставника команди Гансі Фліка.

Після повернення до Сантоса Неймар відіграв сім матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий піти на поступки заради повернення в Барселону.