Іспанія

Іспанець вважає свого підопічного одним із претендентів на нагороду.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає лідера своєї команди Рафінью претендентом на Золотий м'яч цього сезону.

"Золотий м'яч для Рафіньї? Так, він претендуватиме на цю нагороду. Якщо він добре виступить цього сезону, у нього буде шанс виграти його. Він завжди нам дуже допомагає. Якщо ви побачите голи, які він забиває, ви зрозумієте, наскільки він голодний. Приємно спостерігати за його грою. Я задоволений його рівнем", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

В поточному сезоні в активі Рафіньї 25 голів та 18 асистів у 40 матчах.

Раніше повідомлялось, що Барселона хоче продовжити контракт з Рафіньєю.