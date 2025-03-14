Іспанія

"Жовті" спромоглися на неймовірний камбек наприкінці зустрічі.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас, який веде безпосередню боротьбу за збереження елітного статусу, приймав на власному полі Алавес.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 7-й хвилині, коли Сантьяго Моуріньо асистував Тоні Мартінесу, а вже у другому таймі Йон Гуріді зміг подвоїти перевагу гостей.

Жодних сумнів у майбутній перемозі Алавеса не було, допоки Фабіу Сілва на 90-й хвилині не зрівняв рахунок на користь Лас-Пальмас, а вже у компенсований час Альберто Молейро допоміг Лас-Пальмас врятувати нічию — 2:2!

Лас-Пальмас — Алавес 2:2

Голи: Сілва, 90 (пен), Молейро, 90+5 - Мартін, 7, Гуріді, 63

Лас-Пальмас: Сіллессен — Суарес (Марвін, 60), Ерсог Гонсалес, Маккенна, Муньйос (Мармоль, 46) — Кампанья (Фустер, 80), Байчетич (Макберні, 46), Молейро — Сілва, Рамірес (Янузай, 70)

Алавес: Родрігес — Теналья, Абкар, Моуріньо, Санчес — Вісенте (Вільялібре, 60),Гевара , Жордан (Гарсес, 77), Аленья — Мартін (Протесоні, 77) , Мартінес (Вільялібре , 60)

Попередження: Муньйос, Рамірес, Янузай, Фустер — Жордан, Теналья, Вільялібре