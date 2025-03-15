Іспанія

"Вершкові" можуть підписати ще одного вундеркінда з Англії.

Мадридський Реал цікавиться півзахисником Манчестер Юнайтед Коббі Мейну. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, в керівництво "королівського" клубу вважає 19-річного англійця одним із головних талантів англійської Прем'єр-ліги. За Мейну особисто спостерігає шеф-скаут мадридців Юні Калафат.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед хоче отримати за Мейну 70 млн. фунтів стерлінгів. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю проводження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Коббі Мейну відіграв за МЮ 25 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.