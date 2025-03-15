Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками перед грою з "матрацниками".

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутній матч іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко.

"Ми готові. Команда справді виглядає зосередженою. Ми з нетерпінням чекаємо на гру, і вона буде важкою.

Це фантастична команда, у чудовій формі, із досвідченими гравцями. Ми зіграли проти них дві чудові ігри, і нам потрібно бути зосередженими до кінця. У першій грі ми не були так зосереджені, як могли б, а в другій нам слід було бути більш усвідомленими. Ми повинні рухатися вперед як команда і коли ви робите помилку, вона може дійсно нашкодити вам.

У Ла Лізі залишається ще багато матчів. Це ще одна гра, і очевидно, що якщо ми переможемо, це додасть нам впевненості. Якщо ми всі будемо у найкращій формі, то у нас є гарні шанси перемогти таку гарну команду, як Атлетіко.

Нелегко впоратися з ситуацією, коли більшість гравців вирушать до збірних, але національні команди також важливі. У нас буде час, щоб гравці відпочили", — наводить слова Фліка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Барселона пройде завтра, 16 березня, о 22:00 за Києвом.