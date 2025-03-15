Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 28 туру іспанської Ла Ліги Сельта в гостях вирвала перемогу над аутсайдером чемпіонату — Вальядолідом з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 83 хвилині, а його автором став колишній гравець Челсі Маркос Алонсо, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що це був єдиний удар клубу з Віго у площину воріт господарів поля.

Після 28 турів Сельта набрала 39 очок і посідає сьоме місце в Ла Лізі, а Вальядолід має 16 балів і останню позицію.

Вальядолід — Сельта 0:1

Гол: Алонсо, 84 (пен).

Вальядолід: Гейн — Кандела (Мачіс, 90), Кемерт, Санчес, Азну Бен Шейх — Грілліч (Чукі, 63), Нікічер — Тухамі (Санчес, 64), Мартін Ріелвес (Маркос, 74), Моро — Сілла (Арнунсіо, 90).

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Бельтран, Сотело (Родрігес, 86), Мінгеса (Жаїлсон, 90) — Аспас (Лопес, 71), Гонсалес Мартінес (Лосада, 86) — Іглесіас (Дуран, 71).

Попередження: Моро, Сілла — Алонсо, Мартінес, Мінгеса.