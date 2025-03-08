"Кажани" набрали три пункти.
Валенсія - Вальядолід, Getty Images
08 березня 2025, 21:57
У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Вальядолід.
"Кажани" здолали опонента і покинули зону вильоту. Вальядолід залишається 20-м.
Валенсія - Вальядолід 2:1
Голи: Лопес Ногероль, 7, Умар, 58 - Латаса, 40
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Таррега, Гая — Барренечеа (Діакабі, 90), Герра (Пепелу, 70) — Ріоха (Канос, 81), Алмейда (Хайме, 74), Лопес Ногероль (Перес, 70) — Умар
Вальядолід: Гейн — Перес Македа, Санчес (Тухамі, 71), Торрес (Озкачар, 25), Азну Бен Шейх (Мачіс, 71) — Санчес (Тухамі, 71), Грілліч (Чукі, 55), Нікічер, Моро — Латаса (Сілла, 71), Маркос (Амалла, 65)
Попередження: Гая — Грілліч, Латаса, Санчес.