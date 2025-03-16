Іспанія

Француз потужно стартував в Мадриді.

В рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув важку перемогу над Вільярреалом (2:1) завдяки гольовому дублю Кіліана Мбаппе.

Таким чином, 26-річний француз обійшов бразильця Роналдо за кількістю забитих голів в першому сезоні у футболці Реала. Мбаппе у матчі з "жовтою субмариною" забив 30-й і 31-й голи за "вершкових" у 44-му матчі в усіх турнірах, що дозволило йому перевершити досягнення Роналдо.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе перейшов до Реалу з ПСЖ на правах вільного агента минулого літа.

Раніше повідомлялося, що Реал виплатив Мбаппе підписний бонус.